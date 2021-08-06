Мати зниклого хлопця допомагала викопувати його останки

На стихійному смітнику поблизу села Гнилички Підволочиського району відкопали рештки людини. Правоохоронці з'ясували, що останки належать 16-річному Юрію Семенюку, який зник у цьому селі 17 років тому. На місце захоронення вказав один з його давніх товаришів, який також розповів про обставини смерті юнака.

Про закопане на смітнику тіло в одній із розмов з родичами зізнався колишній приятель зниклого юнака. Чоловік розповів, що 17 років назад він разом із Юрієм Семенюком та ще одним хлопцем шукали у Гниличках металобрухт. Тоді 16-річного підлітка вдарило струмом і його товариші перелякалися і запанікували, вирішивши не розповідати нікому про смерть, а приховати тіло.

Чоловік показав приблизне місце смерті зниклого юнака, після чого місцеві та його рідні почали розкопувати землю. Після кількох днів пошуків 3 серпня на смітнику таки знайшли кісти і відправили на експертизу. Втім, після першої експертизи поліція заявила, що знайдені кістки належали не людині. «Кілька днів тому на закинутому сміттєзвалищі люди знайшли кістки. Проте експерт, який виїжджав на місце події сказав, що рештки не людські», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Але родина юнака наполягла на повторній експертизі. І тоді правоохоронці Підволочиського району знову почали відтворювати події 17-річної давності. За словами очільника відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Миколи Смакули, із заявою про зникнення хлопця родичі звернулися ще у 2004 році. Брат Юрія Семенюка повідомив, що хлопець пропав в березні.

«Ми знову розпочали відтворювати та встановлювати деталі подій, які трапилися у 2004 році. З'ясували, що зниклий юнак того вечора поїхав у село з двома товаришами. І лише після розмови з одним із них стало відомо, що трапилося насправді», – цитує прес-служба Нацполіції Миколу Смакулу.

Один із товаришів зниклого підлітка розповів, що 17 років назад хлопці поїхали на закинуту ферму за кольоровим металом. І тоді Юрій Семенюк заліз у електрощитову, яка виявилася підключеною до мережі. Хлопця вдарило струмом, внаслідок чого він помер на місці події. Друзі злякалися і вирішили захоронити тіло самостійно. Вони вивезли знайомого за село і закопали на стихійному сміттєзвалищі.