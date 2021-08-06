На смітнику у Тернопільській області знайшли останки зниклого 17 років тому хлопця
Батьки весь цей час шукали свого сина і сподівалися, що він живий
На стихійному смітнику поблизу села Гнилички Підволочиського району відкопали рештки людини. Правоохоронці з'ясували, що останки належать 16-річному Юрію Семенюку, який зник у цьому селі 17 років тому. На місце захоронення вказав один з його давніх товаришів, який також розповів про обставини смерті юнака.
Про закопане на смітнику тіло в одній із розмов з родичами зізнався колишній приятель зниклого юнака. Чоловік розповів, що 17 років назад він разом із Юрієм Семенюком та ще одним хлопцем шукали у Гниличках металобрухт. Тоді 16-річного підлітка вдарило струмом і його товариші перелякалися і запанікували, вирішивши не розповідати нікому про смерть, а приховати тіло.
Чоловік показав приблизне місце смерті зниклого юнака, після чого місцеві та його рідні почали розкопувати землю. Після кількох днів пошуків 3 серпня на смітнику таки знайшли кісти і відправили на експертизу. Втім, після першої експертизи поліція заявила, що знайдені кістки належали не людині. «Кілька днів тому на закинутому сміттєзвалищі люди знайшли кістки. Проте експерт, який виїжджав на місце події сказав, що рештки не людські», – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Але родина юнака наполягла на повторній експертизі. І тоді правоохоронці Підволочиського району знову почали відтворювати події 17-річної давності. За словами очільника відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Миколи Смакули, із заявою про зникнення хлопця родичі звернулися ще у 2004 році. Брат Юрія Семенюка повідомив, що хлопець пропав в березні.
«Ми знову розпочали відтворювати та встановлювати деталі подій, які трапилися у 2004 році. З'ясували, що зниклий юнак того вечора поїхав у село з двома товаришами. І лише після розмови з одним із них стало відомо, що трапилося насправді», – цитує прес-служба Нацполіції Миколу Смакулу.
Один із товаришів зниклого підлітка розповів, що 17 років назад хлопці поїхали на закинуту ферму за кольоровим металом. І тоді Юрій Семенюк заліз у електрощитову, яка виявилася підключеною до мережі. Хлопця вдарило струмом, внаслідок чого він помер на місці події. Друзі злякалися і вирішили захоронити тіло самостійно. Вони вивезли знайомого за село і закопали на стихійному сміттєзвалищі.
Ці слова підтвердив й інший чоловік, який тоді був на місці інциденту, а зараз перебуває на заробітках за кордоном. Через відеозв'язок він вказав приблизне місце поховання. На місце події виїжджав начальник Головного управління поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.
Аби швидко віднайти рештки, на пошуки вийшли не лише місцеві жителі, але й бійці роти поліції особливого призначення та працівники місцевого відділення поліції.
На стихійному смітнику останки свого сина шукала і мама Юри Семенюка. Це помітно на відео, яке розповсюдив її односелець Андрій Савчук. Жінка не стримувала сліз, адже родина сподівалася до останнього знайти хлопця живим. «18 років ми його шукали. Я вірила, що він живий, а він опинився на смітнику», – каже жінка на відео.
Односельчани Юрія закликають до справедливого покарання тих, хто приховав обставини смерті юнака і закопав його на смітнику. «Три товариші загиблого вирішили сховати тіло і закопали на смітнику. Недавно один із учасників цеї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру Семенюка вбило струмом і друзі загиблого злякались. Тіло роздягнули, а речі спалили, сам труп зарили у смітті. Рідні Оксана і Володя Семенюк просять справедливого розслідування справи», – закликає односельчанин Андрій Савчук.
Рештки передадуть на експертизу ДНК для встановлення особи. Цей факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 (умисне вбивство безвісти відсутнього) ККУ. Триває слідство.