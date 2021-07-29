У Харківській області уночі 28 липня знайшли мертвою шестирічну дівчинку Мирославу Третяк, яка зникла увечері цього дня. За інформацією поліції, у вбивстві дитини підозрюють 13-річного підлітка.

Про зникнення шестирічної дівчинки 28 липня о 19:10 повідомила її мати. Вона розповіла, що її дочка приблизно о 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком, і додому не повернулася. На пошуки дівчинки були направлені особовий склад Чугуївського районного управління поліції, сусідніх відділів поліції, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, група кінологів. Того самого дня, 28 липня, приблизно о 23:50 поліція виявила тіло дитини з ознаками насильницької смерті у покинутому будинку в Старому Салтові. На її тілі були забиття голови та обличчя.

Згодом поліція запідозрила у вбивстві Мирослави Третяк 13-річного підлітка. Для встановлення всіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Наразі готується клопотання до суду про дозвіл на допит хлопця та поміщення його до приймальника-розподільника для дітей, повідомили правоохоронці.

Якщо вину підлітка доведе суд, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.