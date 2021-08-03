Тринадцятирічний підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк 28 липня у селищі Старий Салтів Харківської області, на момент події був п'яний. Про це йдеться в ухвалі Вовчанського районного суду від 29 липня, оприлюдненій 2 серпня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє «Укрінформ».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2021, у проміжок часу з 16:00 по 18:00, малолітній, бувши у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи у приміщенні покинутої будівлі, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин... умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови», – йдеться в ухвалі суду.

Також в ухвалі йдеться, що 13-річний підліток визнав провину у суді: «Він пояснив, що дійсно у той час перебував з малолітньою у приміщені покинутої будівлі в смт Старий Салтів, яка розташована неподалік від їхнього будинку (ред. – бо вони сусіди), і там наносив їй тілесні ушкодження, а потім залишив її без тями та пішов до себе додому».

З матеріалів суду відомо, що слідчі вилучили з покинутої будівлі речові докази, у тому числі одяг дівчинки, а також уламки цегли зі слідами крові. Тоді ж з квартири родини підлітка вилучили засоби для прання та вологий одяг хлопця.

Як сказано в ухвалі, на суді слідчі у присутності матері та психолога опитали подружку вбитої дівчинки. Вона розповіла, що підліток, який постійно чіплявся до дітей у дворі, підійшов до них, коли вони гралися та запропонував разом піти нарвати яблук. Ця дівчинка відмовилася, а Мирослава погодилася та більше не повернулася додому.

Водночас як повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, інформації про те, що підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк, був у стані алкогольного сп'яніння, у матеріалах провадження немає. А публікація інформації про сп'яніння є насправді технічною помилкою.

За його словами, 13-річний затриманий поводив себе адекватно і жодних ознак сп'яніння у нього не було. Тому хлопця на споживання алкоголю не перевіряли.

«Інформацію, що зазначена в ухвалі, щодо алкогольного сп'яніння розміщено через технічну помилку, скоріш за все, цей абзац інформації потрапив з тексту якогось іншого документа», – пояснив Чубенко.

Також представники прокуратури зазначають, що свої свідчення підліток періодично змінював. Його слова часом суперечили попереднім свідченням.

«Згідно з експертизою причиною смерті стало нанесення близько 10 ударів по голові тупим предметом. Імовірно, цеглиною. Вдома у фігуранта було вилучено одяг, в який він був вдягнений в той день, таз, сифон з раковини та вологі речі, оскільки вони були випрані», – зазначив речник прокуратури.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 липня близько 23:50 у покинутому будинку у селищі Старий Салтів знайшли вбитою 6-річну дівчинку Мирославу Третяк. Відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

29 липня 13-річного хлопця-сусіда дівчинки, підозрюваного у її вбивстві, затримали й помістили до приймальника-розподільника для дітей на 30 днів, але за клопотанням слідства цей строк може бути продовжено.