Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо автомобіля «ГАЗ-2705»

У Мелітополі Запорізької області чоловік переїхав дружину на авто і втік, залишивши її помирати. Зловмисника затримала поліція, оголосивши спецоперацію «Перехват», повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.

Як розповіли у відомстві 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від жителя Мелітополя про те, що він став свідком моторошної події. Біля багатоповерхового будинку по вулиці Інтеркультурній автомобіль збив жінку та поїхав з місця ДТП.

Правоохоронці ввели в дію спецоперацію «Перехват» і за кілька годин затримали підозрюваного у скоєнні злочину.

Правоохоронці встановили, що біля багатоповерхівки за вказаною адресою між 34-річним чоловіком та його 25-річною дружиною стався конфлікт. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо автомобіля «ГАЗ-2705», почав рух зеленою зоною дворової території та наїхав на свою дружину, яка перебувала поруч з авто. Постраждала від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП, а водій втік.

34-річному підозрюваному загрожує від трьох до восьми років (Фото Нацполіції)

Близько 8:00 ранку чоловіка затримали в Оріхові. Його обстеження у медзакладі підтвердило стан алкогольного сп’яніння.

Як пише місцевий сайт «ria-m.tv», подружжя виховувало двох дітей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) КК України. Нині вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання для нього запобіжного заходу.