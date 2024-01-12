Тернополян попереджають про хуртовини

На Тернопільщині на вихідних оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків 13-14 січня очікують сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах. Також жителів області попереджають про сильні хуртовини, а водіїв просять відкласти далекі поїздки.

Про погіршення погодних умов в суботу та неділю, повідомили в ДСНС Тернопільщини. По всій території області очікують очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледицю. Небезпечні метеорологічні явища віднесли до І рівня небезпеки.

На Тернопільщині 13 січня прогнозують вночі 5°С морозу, вдень – 1°С морозу, місцями сильні хуртовини та пориви східного вітру до 20 м/с, на дорогах – ожеледиця.

Вдень 14 січня 0°С морозу, а вночі прогнозують 3°С морозу, мокрий сніг, пориви східного вітру до 15 м/с, ожеледицю.

Рятувальники для безпеки громадян рекомендують дотримуватися наступних заходів: