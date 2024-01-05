На Тернопільщині через сильний вітер та морози оголосили штормове попередження
Непогода триватиме до 10 січня
До теми
На Тернопільщині через сильний вітер та морози оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с, а температура опуститься до 15 °С морозу. На дорогах також збережеться ожеледиця. В ДСНС Тернопільщини та Службі розвитку та відновлення інфраструктури розповіли ZAXID.NET, що готові різкого погіршення погоди.
За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 5-6 січня по всі області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
На Тернопільщині 6 січня вночі очікують 0 °С, а вдень 6 °С тепла. Також подекуди падатиме мокрий сніг,я кий переходитиме в дощ.
Вже 7 січня в Тернопільську область прийде різке похолодання. Вночі температура опуститься до 7 °С морозу, а вдень триматимуться на позначках – 1-2 °С морозу. Також очікується дощ з мокрим снігом.
Увечері 8 січня та в ніч проти 9 січня на Тернопільщині попереджають про сильний снігопад, вітер та ожеледицю. Температура повітря знизиться до 10-15 °С морозу. Протягом усього періоду на дорогах збережеться ожеледиця.
За повідомленням ДСНС Тернопільщини, погодні умови відповідатимуть I (жовтому) рівню небезпечності. Рятувальники, працівники дорожніх служб, правоохоронці та комунальники готуються до роботи у посиленому режимі. ️В разі необхідності пункти незламності будуть переведені з режиму готовності до цілодобової роботи.
В пунктах незламності можна буде зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом та випити чаю. Всі пункти забезпечені генераторами. Мапа з розташуванням пунктів незламності доступна в застосунку «Дія».
️