Подекуди температура знизиться до 15 °С морозу

На Тернопільщині через сильний вітер та морози оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с, а температура опуститься до 15 °С морозу. На дорогах також збережеться ожеледиця. В ДСНС Тернопільщини та Службі розвитку та відновлення інфраструктури розповіли ZAXID.NET, що готові різкого погіршення погоди.

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 5-6 січня по всі області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

На Тернопільщині 6 січня вночі очікують 0 °С, а вдень 6 °С тепла. Також подекуди падатиме мокрий сніг,я кий переходитиме в дощ.

Вже 7 січня в Тернопільську область прийде різке похолодання. Вночі температура опуститься до 7 °С морозу, а вдень триматимуться на позначках – 1-2 °С морозу. Також очікується дощ з мокрим снігом.

Увечері 8 січня та в ніч проти 9 січня на Тернопільщині попереджають про сильний снігопад, вітер та ожеледицю. Температура повітря знизиться до 10-15 °С морозу. Протягом усього періоду на дорогах збережеться ожеледиця.

За повідомленням ДСНС Тернопільщини, погодні умови відповідатимуть I (жовтому) рівню небезпечності. Рятувальники, працівники дорожніх служб, правоохоронці та комунальники готуються до роботи у посиленому режимі. ️В разі необхідності пункти незламності будуть переведені з режиму готовності до цілодобової роботи.

В пунктах незламності можна буде зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом та випити чаю. Всі пункти забезпечені генераторами. Мапа з розташуванням пунктів незламності доступна в застосунку «Дія».

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