За кермом обох транспортів перебували неповнолітні

На Тернопільщині сталася аварія між легковим автомобілем та квадроциклом. За кермом обох транспортних засобів перебували неповнолітні. У результаті ДТП важкі травми отримав хлопець, який керував квадроциклом. Зараз юнак перебуває в реанімації Чортківської міської лікарні.

Аварія сталася після обіду 15 жовтня в місті Хоростків Чортківського району. У ДТП не розминулися автомобіль Fiat Scudo та квадроцикл Hisun-550. Очевидці аварії на місце пригоди викликали працівників поліції та бригаду швидкої допомоги.

«Слідчо-оперативна група з'ясувала, що за кермом обох транспортних засобів перебували неповнолітні. У результаті бокового зіткнення до лікарні потрапив 15-річний пасажир квадроцикла», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 16 жовтня.

Інший неповнолітній водій легкового автомобіля відбувся лише незначними синцями і медичної допомоги не потребував. У кермувальників поліцейські відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Факт аварії правоохоронці внесли до ЄРДР відповідно до статті ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини). Наразі триває досудове розслідування.