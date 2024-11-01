На Тернопільщині суд оштрафував тракториста за фіктивне посвідчення водія-машиніста трактора. В суді чоловік розповів, що трактором керувати вміє, однак не мав офіційного документу. Курси для трактористів знайшов в інтернеті. Організатори запевнили, що посвідчення офіційне, тому він замовив документ. Патрульні зупинили чоловіка, коли він їхав на комбайні в селі Іване-Пусте Борщівської громади, і склали на нього протокол.

Жителя Тернопільщини на комбайн патрульні поліцейські зупинили близько 13:30 10 липня 2024 року на одній із вулиць села Іване-Пусте. Водій машини порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, правоохоронці з’ясували, що посвідчення водія в чоловіка фіктивне.

«Патрульні зупинили зернозбиральний комбайн марки New Holland CR 9060. Під час перевірки документів водій пред’явив посвідчення тракториста-машиніста від 15 серпня 2021 року, яке видане на його ім’я. Однак бланк посвідчення виготовлений не на підприємстві, що повинно здійснювати його виготовлення, а іншим способом», – йдеться у вироку Борщівського районного суду від 24 жовтня.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що у вересні 2023 року обвинувачений Дмитро Чижик в невстановленої слідством особи замовив за допомогою соціальної мережі Facebook виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста категорії «А1», «А2», «В1», «D1», «Е1», «G1».

В судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю. Він розповів, що в інтернеті знайшов оголошення про курси трактористів-машиністів. Організатор курсів запевнив його, що після їх проходження він зможе отримати посвідчення відповідної категорії, а саме категорії А2. Чоловік надіслав свої дані і через термінал оплатив 7000 грн на рахунок.

«Через деякий час він отримав поштове відправлення, в якому було посвідчення тракториста-машиніста на його ім’я. В липні в селі Іване-Пусте він керував комбайном і його зупинили працівники поліції, яким він надав посвідчення тракториста. При перевірці поліцейські повідомили, що посвідчення має ознаки підробки, а тому викликали слідчо-оперативну групу. У вчиненому кається», – йдеться у вироку.

Суддя визнав чоловіка винуватим і призначив йому заплатити 510 грн штрафу. Окрім того, Дмитро Чижик має сплатити майже 4000 грн за проведення судових експертиз. На вирок можна подати апеляційну скаргу.