Останки десятьох бійців УПА перепоховали на сільському кладовищі

На Тернопільщині в селі Лідихів перепоховали останки десятьох бійців УПА, які загинули в бою з НКВС. Їхні тіла виявили археологи в 2021 році у братській могилі. Наразі останки бійців перепоховали на сільському кладовищі.

Перепоховання відбулось у середу, 30 листопада, повідомила прес-служба Тернопільської військової адміністрації. Відомо, що тіла загиблих ексгумували під час пошукових археологічних експедицій у 2021 році в селі Лідихів Почаївської громади.

Рештки бійців знайшли у братській могилі на глибині півметра. Наймолодшому з них було приблизно 15-17 років, найстаршому – 35.

За архівними даними, усі десятеро чоловіків загинули в бою з НКВС. «Бій, у якому загинули воїни УПА, відбувся восени 1944 року. Також науковцям вдалося з'ясувати, що полеглі є вихідцями з трьох областей, а саме з Тернопільської, Львівської та Рівненської», – йдеться у повідомленні. Загалом у тому бою загинули 30 упівців.

Бійців перепоховали на сільському кладовищі у селі Лідихів Почаївської громади. За версіями істориків, на території цього ж села є ще дві братські могили, але їх досі не знайшли.