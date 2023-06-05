В області є шість таких дитячо-спортивних закладів

На Тернопільщині спортивні експерти спільно з керівництвом закладів почали перевіряти усі дитячо-юнацькі спортивні школи. Перевірку ініціювала постійна комісія депутатів Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Причиною такої перевірки стала трагічна загибель дев'ятикласниці Діани Новосад під час тренування на санках на санній трасі в Кременці. Голова комісії, депутат Тернопільської облради Володимир Мисик розповів ZAXID.NET, що йдеться про шість дитячо-спортивних закладів, які перебувають на балансі обласної ради.

«Директорка обласної дитячо-юнацької спортивної школи з зимових видів спорту пояснила, що санна траса в Кременці є у власності Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос". А обласна комунальна дитяча школа має підписаний з цим товариством договір оренди на проведення там тренувань. Це товариство мало б по договору забезпечити правила техніки безпеки та експлуатації цієї споруди, що найімовірніше не було зроблено», – розповів ZAXID.NET Володимир Мисик.

За словами депутата, позапланова перевірка пройде в шести дитячо-спортивних школах, які безпосередньо знаходять в обласній комунальній власності.

«В Тернопільській області є чотири школи, які безпосередньо в управлінні молоді та спорту, а дві школи в підпорядкування управління освіти і науки. Керівникам цих шести закладів комісія доручила ретельно перевірити усі спортивні споруди, які вони мають на балансі, а також з тим, по яких вони уклали договори оренди. Це не лише санна траса, це та сама трампліна, яка також розташована поруч з санною в Кременці, це біатлонний великий комплекс під Тернополем», – додав Володимир Мисик.

До перевірок долучать також фахівців управління молоді та спорту Тернопільської обласної військової адміністрації, а також управління комунального майна та природній ресурсів Тернопільської обласної ради.

«Також перед локальними змаганнями ці споруди перевіряють і фахівці ДСНС, тож вони теж нададуть свій експертний висновок. Ці позапланові перевірки повинні не допустити в майбутньому подібних нещасних випадків з учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл», – підкреслив голова постійної комісії депутатів Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Нагадаємо, що у селі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту під час тренування 25 травня загинула 15-річна дівчина. Юна спортсменка травмувалася під час спуску на спеціальних літніх санах. Від основи траси відірвалася дерев'яна дошка, а дівчина на швидкості вилетіла з траси, дерев'яний фрагмент проштрикнув їй живіт і вийшов через голову.

Додамо, що в самому Кременці розташована єдина санно-бобслейна траса для тренування українських спортсменів. Її збудували ще у 30-ті роки ХХ ст., перебудовували кілька разів за СРСР. Остання реконструкція відбулася у 1998 році, а відтоді проводили лише косметичні ремонти з частковою заміною дерев’яного покриття.