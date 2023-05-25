Фрагмент дерев'яної дошки відламався від траси і травмував неповнолітню

У селі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту загинула 15-річна дівчина. Юна спортсменка травмувалася під час спуску на спеціальних літніх санах. Від основи траси відірвалася дерев'яна дошка і вдарила дівчину.

Трагедія на санній трасі трапилася вчора, 24 травня. Під час тренувань фрагмент дошки сильно травмував дев'ятикласницю. На місце події тренери одразу викликали бригаду швидкої допомоги. Медики, які приїхали на виклик, намагалися допомогти дівчині, але вона померла.

За інформацією сайту «Терміново», на санній трасі загинула учениця 9 класу Жлобівської гімназії Діана Новосад. Дівчина довго ходила на тренування. Вчора під час спортивного заняття спортсменка на швидкості вилетіла з траси, дерев'яний фрагмент проштрикнув їй живіт і вийшов через голову.

фото Терміново

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. «У ході перевірки поліціянти встановили, що нещастя трапилося близько 16:00 під час тренувань в селі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту, які проходили під наглядом тренера закладу», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За фактом нещасного випадку з дівчиною на санній трасі слідчі внесли відомості в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей).

Додамо, що в самому Кременці розташована єдина санно-бобслейна траса для тренування українських спортсменів. Її збудували ще у 30-ті роки ХХ ст., перебудовували кілька разів за СРСР. Остання реконструкція відбулася у 1998 році, а відтоді проводили лише косметичні ремонти з частковою заміною дерев’яного покриття.