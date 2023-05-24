В аварії зіштовхнулося два легкових та вантажний автомобілі

У Кременці в середу вранці, 24 травня, трапилася потрійна ДТП, в якій загинув 29-річний чоловік. Восьмирічного хлопчика врятувало те, що він був у дитячому автокріслі. Рятувальники деблокували дитину і передали медикам.

Аварія трапилася в Кременці на вул. Київська близько 08:30 ранку. У ДТП зіткнулося три автомобілі – два легкових та вантажний. Попередньо правоохоронці встановили, що водій авто Nissan X-Trail виїхав з другорядної дороги на головну, не пропустив транспорт і, як результат, врізався у ЗІЛ-131.

«Вантажний автомобіль ЗІЛ-131 підім'яв під себе позашляховик Nissan X-Trail, і після цього їх відкинуло на смугу зустрічного руху, де вони зіткнулися ще й з авто марки Audi», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Вивільняти водія та неповнолітнього пасажира з Nissan X-Trail довелося рятувальникам: «Рятувальники деблокували з понівеченого транспортного засобу тіло загиблого, а також врятували та передали медикам пасажира 2016 року народження», – повідомили в управлінні ДСНС Тернопільщини.

Медики бригади швидкої допомоги оглянули хлопчика і з підозрою на незначні травми доправили до кременецької лікарні. Водії інших автівок травм не отримали. Правоохоронці внесли факт смертельного ДТП в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).