Трагедія трапилася восени 2020 року в селі Дністрівка

На Буковині судитимуть машиніста крана та механіка, які транспортували катер, однак через порушення правил безпеки човен зірвався та впав на 19-річного хлопця. Потерпілий загинув на місці. Правоохоронці три роки розслідували цю справу та збирали необхідні докази.

Трагедія трапилася 30 жовтня 2020 року у курортному селі Дністрівка, колишнього Кельменецького району. Слідчі поліції встановили, що того дня машиніст крану та механік приїхали на одну з баз катерів, щоб перетягнути човен з річки Дністра на берег.

«Під час вантажно-розвантажувальних робіт по переміщенню катера «Галеон 460» із русла річки Дністер на берег на підіймальному крані обірвався трос із металевим траверсом, який смертельно травмував 19-річного жителя Чернівців», – повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

Досудова експертиза засвідчила, що 19-річний хлопець загинув через невиконання посадових інструкцій машиністом крана та механіком. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за ч. 2 ст. 272 КК України (порушили правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини).