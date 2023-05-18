Людські рештки знайшли на стихійному сміттєзвалищі Підволочиська

Судово-медична та технічна експертиза підтвердила, що кістки, знайдені на сміттєзвалищі, належать зниклому безвісти 17 років тому Юрію Семенюку. Дослідження тривали майже півтора року. За цей час експерти встановили особу загиблого та з'ясували причини смерті.

Людські рештки знайшли на стихійному смітнику 4 серпня 2021 року поблизу села Гнилички Підволочиської громади. На місце захоронення вказав один з його давніх товаришів, який також розповів про обставини смерті юнака. Тоді попередньо правоохоронці встановили, що останки належать 16-річному Юрію Семенюку, який зник у цьому селі 17 років тому.

Колишній друг Юрія в одній із розмов з родичами зізнався, що 17 років тому він разом із Юрієм Семенюком та ще одним хлопцем шукали у Гниличках металобрухт. Тоді 16-річного підлітка вдарило струмом, і його товариші перелякалися, запанікували, вирішивши не розповідати нікому про смерть, а заховати тіло. Вони вивезли Юрія на стихійне сміттєзвалище, його одяг спалили, а тіло прикопали сміттям.

Впродовж сімнадцяти років брат та мама розшукували хлопця. Коли родичі почули цю розмову, то самотужки почали перекопувати сміттєзвалище, пізніше їм допомагали правоохоронці та громада. Врешті-решт брат загиблого та його дружина знайшли кістки.

«Людські рештки направили на дослідження. ДНК-експертиза підтвердила, що кістки належать зниклому хлопцеві Юрію Семенюку. Не виявили фахівці на рештках жодних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть», – повідомили в поліції Тернопільщини 18 травня. Після експертиз знайдені кістки передали родині хлопця, щоб вони могли їх поховати.

Родичі Юрія Семенюка хочуть, аби людей, які приховали цей нещасний випадок та закопали тіло, все-таки покарали. Однак, згідно з поясненнями юристів, це малоймовірно, адже строк давності по статті 396 (приховування злочину) давно минув.