Експерти підтвердили, що кістки зі смітника належать зниклому 17 років тому тернополянину
Судово-медична експертиза та аналіз ДНК тривали півтора року
Судово-медична та технічна експертиза підтвердила, що кістки, знайдені на сміттєзвалищі, належать зниклому безвісти 17 років тому Юрію Семенюку. Дослідження тривали майже півтора року. За цей час експерти встановили особу загиблого та з'ясували причини смерті.
Людські рештки знайшли на стихійному смітнику 4 серпня 2021 року поблизу села Гнилички Підволочиської громади. На місце захоронення вказав один з його давніх товаришів, який також розповів про обставини смерті юнака. Тоді попередньо правоохоронці встановили, що останки належать 16-річному Юрію Семенюку, який зник у цьому селі 17 років тому.
Впродовж сімнадцяти років брат та мама розшукували хлопця. Коли родичі почули цю розмову, то самотужки почали перекопувати сміттєзвалище, пізніше їм допомагали правоохоронці та громада. Врешті-решт брат загиблого та його дружина знайшли кістки.
«Людські рештки направили на дослідження. ДНК-експертиза підтвердила, що кістки належать зниклому хлопцеві Юрію Семенюку. Не виявили фахівці на рештках жодних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть», – повідомили в поліції Тернопільщини 18 травня. Після експертиз знайдені кістки передали родині хлопця, щоб вони могли їх поховати.
Родичі Юрія Семенюка хочуть, аби людей, які приховали цей нещасний випадок та закопали тіло, все-таки покарали. Однак, згідно з поясненнями юристів, це малоймовірно, адже строк давності по статті 396 (приховування злочину) давно минув.