У Тернополі внаслідок нещасного випадку на підприємстві загинув 23-річний працівник. Чоловік отримав несумісні з життям травми під час роботи з гідравлічним пресом.

Інцидент стався у четвер, 20 квітня, на підприємстві, що займається гуртовою торгівлею відходами і брухтом. На місці працівники виявили тіло 23-річного співробітника. Черговий служби надзвичайних ситуацій повідомив про нещасний випадок правоохоронців.

«Під час перевірки стало відомо, що потерпілий офіційно працевлаштований не був. Чоловік працював з гідравлічним пресом. Під час роботи він зачепився за обладнання та отримав травми несумісні з життям», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.