Тіло загиблого чоловіка з Тернопільського ставу витягнули рятувальники

З Тернопільського ставу рятувальники дістали тіло потопельника. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, особу загиблого встановили, це 30-річний переселенець з Харківщини. Чому він опинився у водоймі, з'ясовують правоохоронці.

Тіло чоловіка у ставі перехожі помітили близько 08:30 у четвер, 16 березня. Приблизно в той час вони зателефонували до рятувальників.

«На місце події направили черговий караул 1-го Державного пожежно-рятувального загону в складі двох відділень та оперативно-координаційний центр. Провели пошукові роботи за допомогою плавзасобу та спеціального спорядження. Тіло загиблого доставили на берег та передали працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Тернопільщини.

Сергій Крета зазначив, що при поверхневому огляді слідів насильницької смерті на тілі мертвого чоловіка не виявили. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Тіло скерують на судмедекспертизу, яка й встановить причини смерті.