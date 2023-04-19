Хлопчик на дитячій машинці наїхав на 86-річну жінку, яка йшла Театральним майданом

У центрі Тернополя малолітній хлопчик на дитячій машинці збив літню жінку. У потерпілої діагностували перелом стегна, її госпіталізували у медзаклад. Наразі поліція розшукує батьків дитини.

Інцидент стався близько 15:30 у понеділок, 17 квітня, на Театральному майдані у центрі Тернополя, повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.

Як з'ясували поліцейські, хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. 86-річну жінку доправили до лікарні, де у неї діагностували перелом стегна.

«Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, причетної до травмування жінки, а також очевидців події. Інформацію можна залишити за номерами: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36. Анонімність гарантується», – закликають у поліції.