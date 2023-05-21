Непрацюючий резервуар, де виявили тіло

У неділю, 21 травня, у каналізаційній мережі на території лікарні святого Луки, що на вул. Навроцького, 23, виявили тіло електрика, який працював у лікарні. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За попередньою інформацією від керівника лікарні Василя Трунквальтера, 66-річний чоловік працював у суботу, 20 травня, проте зранку зміни не передав.

Тіло виявили в запасному резервуарі для води, що зараз не функціонує, тож жодних робіт там електрик проводити не міг. Також провалитися у резервуар, за словами Василя Трунквальтера, неможливо, адже вхід обмурований і припіднятий на півметра.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує усі обставини події.