Будинок, де сталася трагедія на вул. Доробок, 48

У вівторок, 16 травня, ввечері у Львові з вікна 12-го поверху 14-поверхового будинку випала жінка. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

Трагедія трапилася у багатоповерхівці в мікрорайоні Левандівка на вул. Доробок, 48. Особу жінки встановили наступного дня.

«Жінка випала з 12-го поверху, ще була жива, але померла. На місці працюють слідчі, з’ясовують обставини. Це все, що відомо зараз», – сказали ZAXID.NET у поліції.

Додамо, що у квітні сталися три резонансні випадки, пов'язанні із випадінням з вікон. Так, 11 квітня з вікна одного з корпусів Львівської політехніки випав і загинув 18-річний студент. 15 квітня з шостого поверху готелю «Львів» випала жінка, вона розбилась насмерть. А 25 квітня з вікна на вул. Бандери випав 9-річний хлопчик, він залишився живий.