Напівпричіп впав і розтрощив кабіну, в якій перебував водій

У Рівненському районі під час розвантаження щебеню загинув водій вантажівки. Як встановила поліція, напівпричіп впав на кабіну авто, де саме перебував 66-річний водій. Від травм він загинув на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався сьогодні, 18 травня, близько 14:00 на ставку неподалік села Деражне.

«66-річний житель селища Клевань, водій автомобіля Renault Premium, привіз щебінь на замовлення для проведення робіт із благоустрою ставка. Під час розвантаження напівпричіп упав на кабіну авто, в якій перебував водій», – йдеться у повідомленні.

Отримані чоловіком травми виявилися несумісні з життям. Медики «швидкої» лише констатували його смерть.