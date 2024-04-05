Землі відносяться до водного фонду

На Тернопільщині державне підприємство «Укрспирт» незаконно користувалося землею вартістю майже мільярд гривень. Товариство кілька років орендувало частину загальнозоологічного заказника. На землях розташовано ставок, який належить до водного фонду.

Працівники прокуратури Тернопільщини подали позов до Господарського суду, щоб стягнути заборгованість за оренду та повернути державі землі, якими користувалося ДП «Укрспирт». Під час розслідування з’ясувалося, що підприємство мало в оренді ставок, який належить до заповідних територій, однак орендну плату не платило. Вартість земельної ділянки становить понад 914 мільйонів гривень.

«Оскільки орендар систематично не сплачував орендної плати за ставок, розташований в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення “Кобиловолоко-Благівщинський”, прокуратура подала позов з вимогою розірвати договір оренди та повернути державі земельну ділянку», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 5 квітня.

Господарський суд Тернопільщини постановив стягнути заборгованість, розірвати договір оренди та зобов’язання повернути ставок державі.

Додамо, що «Кобиловолоко-Благівщинський» заказник – це загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Тернопільського району Тернопільської області, на схід від села Долина, в лісовому урочищі «Благівщина». Площа – 3220 га. Під охороною – численна мисливська фауна. Трапляються борсук звичайний, заєць сірий і куріпка сіра, вивірка лісова, лисиця, сарна європейська і тхір лісовий, куниця лісова, свиня дика.