Після атаки російських дронів 16 і 18 жовтня в Тернопільській області без електропостачання залишився 21 населений пункт. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це під час брифінгу 21 жовтня заявив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

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За даними Тернопільської ОВА, станом на 06:00 21 жовтня без електрики залишається частина населених пунктів у Кременецькому районі. Зокрема, електрики немає в 21 селі, селищі та місті, з них 7 не мають світла частково. Йдеться про 7949 абонентів. Наразі тривають відновлювальні роботи. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів, знеструмлених унаслідок атак.

Російські БпЛА пошкодили три енергооб'єкти на території Кременецького району. Перше влучання безпілотника сталося 16 жовтня у Кременці. Вдруге росіяни поцілили 18 жовтня в об’єкт, який був атакований раніше, а також у два нові – на територїі села Старий Вишнівець та в Борсуківській громаді.

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