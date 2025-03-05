У Залісецькому ліцеї на Тернопільщині вчителька силою забирала в учня телефон

У Залісецькому ліцеї на Тернопільщині вчителька силою забирала в учня телефон. Випадок трапився на уроці фізики для восьмого класу. Вчителька Валентина Магурчак визнала, що перевищила свої повноваження, а заступник директора ліцею сказав журналістам «Суспільного», що її покарали доганою.

До журналістів «Суспільне. Тернопіль» звернулась мама учениці Залісецького ліцею на Тернопільщині, яка розповіла, що вчителька Валентина Магурчак, яка викладає одразу чотири предмети (фізику, математику, астрономію і трудове навчання), силою забирала в учня телефон під час уроку. Випадок трапився під час уроку фізики для восьмикласників і школярі зняли його на відео.

«Звичайно, я вчинила непедагогічно, неправильно. Я того ж дня в хлопця просила вибачення. Надалі для себе засвоїла, що це не допустимо і не гідно вчителя», – сказала Валентина Магурчак.

Заступник директора ліцею Андрій Карпець повідомив журналістам, що діти грались телефонами на уроці та спровокували вчительку, їй винесли догану.

«Ми відразу викликали цю вчительку на бесіду. Вона нам висвітлила ситуацію. Визнала, що перевищила свої повноваження, хоч наводила на свій захист аргумент, що учні її спровокували, на уроці гралися телефонами і заважали навчальному процесу. На вчительку наклали дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Щодо такої поведінки, прикладання рук до учнів, якихось насильницьких дій, то це у неї вперше», – розповів Андрій Карпець.