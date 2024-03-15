Поліцейські провели огляд земельної ділянки і взяли взірці грунту

На Тернопільщині поліцейські розпочали кримінальне провадження стосовно отруєння диких зайців на фермерських полях. Жителі Нагірянської громади 13 березня знайшли на земельних наділах щонайменше 6 загиблих тварин. В селі кажуть, що зайці загинули через отруєне зерно, яке місцевий фермер порозкидав для трійки дрібних гризунів.

Про факти отруєння диких тварини на території Нагірянської громади Чортківського району повідомив місцевий житель Ярослав Коханюк. «На Чортківщині землеорендатори потруїли зайців разом з мишами», – написав в Facebook житель Нагірянської громади Ярослав Коханюк.

В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що за фактом отруєння тварин розпочали перевірку. Наразі невідомо, хто саме потруїв зайців. «На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд земельної ділянки, яку на даний час орендує фермерське господарство, взяли взірці ґрунту та зелених насаджень для проведення експертизи», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 15 березня.

Туші зайців розкидані по всьому полі

Відомості за фактом внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 239 КК України (Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля). Відібрані зразки ґрунту правоохоронці передали на дослідження, щоб встановити, які саме речовини могли викликати отруєння зайців. Санкція статті передбачає штрафом до 68 тис. грн або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.