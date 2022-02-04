Будинок, у підвалі якого виявили трупи тварин

У четвер, 3 лютого, у підвалі будинку на вул. Широкій, 92 місцева мешканка виявила трупи двох котів і балончик з-під дихлофосу біля них, про що жінка повідомила поліції. Про це ZAXID.NET розповіла зоозахисниця, голова ГО «Еко-Прогрес» Устина Бойко.

«Там є мешканка, пані Галя, яка підгодовує котів, доглядає за ними. Вчора вона прийшла погодувати їх і побачила два трупа і балончик від дихлофосу, котам отруту залили в рот і очі. Ще був третій кіт, але вона не може його знайти. Це вже не перший випадок, за словами пані Галі. Вона каже, що у січні поблизу потруїли близько 15 котів», – розповіла Устина Бойко.

У підвалі будинку на вул. Широкій у Львові виявили два трупи імовірно отруєних котів. Поруч був балончик з-під дихлофосу. Фото патрульної поліції з місця події

Зоозахисниця додала, що підвал, в якому жінка годувала котів, закривається на колодку, а ключі від неї є у мешканців 4-5 квартир.

«Приїжджала поліція, вони навіть говорили з людиною, яку підозрює пані Галя. Він, звісно, заперечив. Це вже не перший конфлікт тут – раніше ми сварились через замуровані підвали, регулярно приїжджали», – додала зоозахисниця.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівської області, поліцейські приходили на виклик близько 15:00. Вони справді побачили два трупи котів і балончик від дихлофосу, але не в підвалі – жінка винесла їх на двір. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

За словами начальника Залізничного районного відділу поліції Володимира Іняхіна, слідчі обійшли квартири і опитали мешканців, а рештки тварин забрали на експертизу. Він додав, що за минулі пів року за цією адресою ніхто про схожі злочини не повідомляв.

Рішення про те, чи відкривати кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами, поліція ухвалить після завершення експертизи вилучених трупів котів.

Додамо, що в Україні встановлена кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Таке поводження, що призвело до каліцтва або загибелі тварини, в тому числі і безпритульної, карається штрафом від 17 000 до 51 000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, ідеться в ст. 299 Кримінального кодексу України.

Ті ж дії, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності дитини, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше у Львові відкрили кримінальне провадження щодо молодої пари, яку підозрюють у знущанні над тваринами.