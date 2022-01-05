Тернопільська поліція перевіряє інформацію про розстріл собаки на сміттєзвалищі
У Чорткові на міському смітнику волонтери знайшли собаку, якого розстріляли з вогнепальної зброї
Поліція у Чорткові, що на Тернопільщині, перевіряє факт розстрілу тварини на міському сміттєзвалищі. Про те, що безпритульного собаку розстріляли з вогнепальної зброї, повідомили чортківські захисники тварин 3 січня. Вони звернулися до правоохоронців, аби поліція знайшла винуватця.
Чортківські волонтери розповіли, що застреленого собаку знайшли на сміттєзвалищі, коли приїхали туди підгодовувати безпритульних тварин. За словами захисників, його застрелили ще 1 січня.
В поліції Чорткова повідомили, що правоохоронці за розміщеним дописом в соціальній мережі Facebook розпочали перевірку щодо ймовірного розстрілу собаки.
«За словами авторки допису, 1 січня невідомі зайшли на територію, яка належить комунальному підприємству Чортківської міськради, та жорстоко розправилися з собакою, застреливши його. До інформації також додано фото вбитої тварини. За фактом, викладеним у публікації, поліцейські проводять перевірку», – повідомили в поліції Тернопільщини.
Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці вилучають відео з камер спостереження. Коли особу винуватця встановлять, то за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до смерті) йому загрожує арешт до 6 місяців, або позбавлення волі до 3 років.