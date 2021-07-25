На Тернопільщині причіп вантажівки протаранив ресторан
На щастя, ніхто з людей не постраждав
У Бучачі на Тернопільщині під час руху від вантажівки відірвався причеп і протаранив вхід до ресторану. У закладі у цей момент перебував лише персонал, відвідувачів не було. На щастя, ніхто не постраждав.
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Аварія трапилася у суботу, 24 липня, близько 19:00. Водій вантажівки проїжджав по вулиці Галицькій у Бучачі в напрямку виїзду на Івано-Франківськ і не впорався з керуванням. Як наслідок, другий причіп від автомобіля відірвався і влетів на швидкості в ресторан, який розташований на узбіччі дороги.
Причіп протаранив огорожу і врізався в літній майданчик ресторану, а також пробив стіну закладу. На щастя, у той момент відвідувачів у закладі не було. У залі були лише офіціанти та бармен, однак вони не постраждали.
Місцеві жителі розповідають, що минулої суботи в цьому закладі гучно святкували весілля і було дуже багато людей. В день аварії там також мало б відбутися урочистості, однак весілля перенесли за кілька тижнів.
У день аварії в цьому закладі мало б бути весілля
Місцевий активіст у Бучачі Роман Довбенко заявив, що звернувся до поліції через цю ДТП та ресторан, який розташований надто близько до дороги. Наразі тернопільські правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.