Причини ДТП на переїзді з'ясовує поліція

На регульованому залізничному переїзді Королево – Рокосово у Хустському районі вантажівка Volvo зіткнулася із пасажирським поїздом № 14 Київ – Солотвино. Внаслідок ДТП п'ятеро людей отримали травми. Рух залізничного транспорту на цій ділянці призупинили.

За інформацією ДСНС Закарпаття, ДТП сталася у п'ятницю, 23 липня, близько 12:27. На момент аварії у поїзді перебувало 226 пасажирів. Травми отримали п’ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та дві пасажирки потяга) були госпіталізовані. Ще двоє пасажирів отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Вантажівка виїхала на переїзд, незважаючи на сигналізацію. Внаслідок зіткнення поїзд зійшов із рейок. Фото ДСНС та Укрзалізниці

Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці. «При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок», – уточнюють у прес-службі Укрзалізниці.

Пасажирів рейсу дизель-поїздом доставлять до станції Солотвино. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино – Київ дизель-поїздом перевезуть до станції Королево, звідки поїзд вирушить до столиці.

Як уточнили у прес-службі поліції Закарпатті, постраждалі пасажирки потяга є мешканками Вінницької та Львівської областей. «Наразі усі обставини аварії встановлюють слідчі Хустського районного управління поліції», – додали у прес-службі.