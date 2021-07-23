Від отриманих травм дитина померла у реанімації

У Тячівському районі 29-річний водій Fiat Doblo наїхав на дворічну дівчинку, яка раптово вибігла з подвір’я на дорогу. Чоловік одразу відвіз дитину до лікарні, дівчинка померла у реанімації.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері четверга, 22 липня, у селі Новобарово Тячівського району. За кермом автомобіля Fiat Doblo перебував 29-річний мешканець села Сокирниця Хустського району. Він скоїв наїзд на 2-річну дівчинку, яка раптово вибігла з подвір’я на проїжджу частину дороги.

«Травмовану дитину разом з її матір’ю водій одразу повіз до лікарні, однак медикам врятувати життя дівчинці не вдалося – дитина померла в реанімаційному відділенні», – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією правоохоронців, водій за кермом перебував тверезий.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). У справі призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.