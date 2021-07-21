Надзвичайники передали водія автобуса працівникам швидкої допомоги

У середу, 21 липня, внаслідок зіткнення із вантажівкою DAF у селищі міського типу Делятин неподалік Яремча постраждало 8 людей, які перебували у пасажирському мікроавтобусі Volkswagen. ДТП сталося близько 11:44. В результаті аварії водія мікроавтобуса було заблоковано в салоні.

Факт ДТП у Делятині ZAXID.NET підтвердила речниця національної поліції області Тетяна Іванюк. Та пообіцяла найближчим часом надати подробиці.

Попередньо травмованих 8 людей, які перебували в автобусі: 2 батьків і їх 6 дітей. Усіх їх доставлено у медзаклад, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється медиками.

У той же час головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що рятувальники надавали допомогу на місці аварії.

«В селищі міського типу Делятин Надвірнянського району виникла ДТП внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса Volkswagen та вантажного автомобіля DAF. В результаті аварії водія мікроавтобуса було заблоковано в салоні. До місця події одразу було направлено рятувальників. Надзвичайники деблокували потерпілого з понівеченої автівки та передали працівникам швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні ДСНС.