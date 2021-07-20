У Запоріжжі водій автомобіля Kia Ceed під час здійснення повороту зіткнувся з маршрутним таксі Volkswagen Crafter

У Запоріжжі сталася ДТП за участю громадського транспорту, внаслідок чого 13 людей постраждали. Зокрема серед постраждалих двоє дітей.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження під час здійснення повороту на регульованому перехресті вулиць О.Говорухи та Магара, допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter. В момент зіткнення в маршрутці знаходилось десять пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобусу та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Загалом за медичною допомогою звернулись 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей», — йдеться у повідомленні прес-служби поліції Запорізькій області.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За інформацією медиків, хлопчик 5 років отримав закриту травму грудної клітини та рану язика, а хлопець 13 років отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м'яких тканин лоба. Постраждалі госпіталізовані.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 20 липня, на трасі Київ-Чоп у селі Дубина, що неподалік міста Сколе на Львівщині, сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Opel Vectra та Mazda 3.