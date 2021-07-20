Двоє дітей та водій мікроавтобуса – у лікарні

У Мукачівському районі 33-річний водій мікроавтобуса Mercedes Vito виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Мan, за кермом якої був мешканець Львова. Внаслідок аварії загинула 23-річна пасажирка мікроавтобуса, водій Mercedes Vito і двоє дітей – 5 та 6 років – перебувають у лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася у вівторок, 20 липня, поблизу села Ганьковиця. Правоохоронці з’ясували, що 33-річний житель Берегівщини на Mercedes Vito не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Man, якою керував 37-річний львів’янин.

«Внаслідок зіткнення 23-річна пасажирка мікроавтобуса померла на місці події, водій «Mercedes Vito» та ще двоє малолітніх дітей (2014 та 2015 року народження), які перебували у мікроавтобусі, госпіталізовані до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого).