Тіло 39-річного жителя області знайшли біля однієї з дач

На Тернопільщині знайшли мертвим 39-річного чоловіка, який зник безвісти ще 2 днів тому. Попередня причина смерті – загальне переохолодження. Тіло невідомого помітили на своїй території власники однієї з дач і викликали правоохоронців.

До поліцейських Тернопільського району звернувся житель обласного центру і повідомив, що на території одного із садових товариств у селі Довжанка він виявив тіло невідомого чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що загиблий — це 39-річний житель села Велика Лука. Його з 11 грудня розшукували рідні, однак не могли знайти.

«Тілесних ушкоджень на тілі померлого судово-медичний експерт не виявив, а розтин показав, що причина смерті чоловіка – загальне переохолодження», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 17 грудня.

За фактом смерті людини слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «нещасний випадок»).