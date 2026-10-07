Заліщицький районний суд Тернопільської області визнав капітана винним у недбалому ставленні до служби через СЗЧ 11 підлеглих. Суд призначив офіцеру покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, командира самохідної артилерійської батареї звинуватили у недбалому ставленні до служби. Під час службового розслідування встановили, що капітан не забезпечив дотримання дисципліни та належний контроль за особовим складом. Через це протягом місяця (із 13 серпня до 13 вересня) із території військової частини втекли 11 військових.

Щодо капітана склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 2 ст.172–15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби). На засідання суду офіцер не прийшов, але подав заяву про визнання провини.

У матеріалах справи вказано, що капітан вперше притягається до адміністративної відповідальності. Цю справу розглянула суддя Валентина Шевчук, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

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Суддя визнала офіцера винним у недбалому ставленні до служби та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.