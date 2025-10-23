Учні виходять із плакатами на пішохідний перехід біля навчального закладу, зупиняючи рух транспорту

Учні 10 класу Збаразького ліцею №2, що на Тернопільщині, виходять із плакатами на пішохідний перехід біля навчального закладу, зупиняючи рух транспорту під час всеукраїнської хвилини мовчання. Про це повідомляє «Суспільне».

Як йдеться у сюжеті, поруч із школою є алея Героїв із фотографіями жителів Збаразької громади, які загинули під час Революції Гідності та на фронті.

«Ця ініціатива виникла тому, що коли є загальнонаціональна хвилина мовчання, біля нашої школи, багато людей і машин не зупинялися, і ми вирішили, що ми можемо зробити таку акцію, просто вийти, перекрити рух, виділити хвилину нашим воїнам», – розповів десятикласник Арсен Кухарський.

Учні ліцею виходять на цю акцію протягом тижня та планують й надалі це робити. Школярі розповідають, що більшість людей зупиняються та виходять із авто, щоб вшанувати загиблих українців, але був випадок, коли водій розвернувся та поїхав геть.

«Я відчуваю відповідальність, тому що ми, як майбутнє цієї країни, маємо приділити хоча б хвилину часу в день для того, щоб згадати, що відбувається зараз на передовій, що відбувається зараз з тими, хто тримає зброю і захищає нас», – сказав школяр Максим Романюк.

Разом з учнями на загальнонаціональну хвилину мовчання виходить інспекторка служби освітньої безпеки та вчителі, які за словами десятикласників, підтримали їхню ініціативу.