Пасажирок доправили до реанімації

На Тернопільщині сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій, а двоє пасажирок отримали важкі травми. Одна жінка потрапила в реанімацію, а інша – в хірургічне відділення. Попередньо відомо, що водій ВАЗ 21061 не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Смертельна аварія трапилася після обіду 29 січня неподалік села Гермаківка Борщівської громади Чортківського району. Автомобіль ВАЗ 21061 зіткнувся з деревом. Від удару водія та двох пасажирок затисло в салоні. Очевидці на місце аварії викликали поліцейських, рятувальників та бригаду екстреної допомоги.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. За попередньою інформацією, 66-річний водій автомобіля ВАЗ 21061 не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 30 січня.

Рятувальники, які приїхали на місце ДТП, за допомогою спеціальних інструментів вирізали із понівеченого салону водія та двох жінок. 66-річного чоловіка та одну із пасажирок госпіталізували до реанімаційного відділення, а ще одну жінку забрали в хірургію.

Однак медики не змогли врятувати життя водію. Чоловік від отриманих травм помер. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини).