В офісі поставили спеціальні прилади для людей з порушенням слуху

На Тернопільщині облаштували перший ЦНАП для обслуговування людей, які мають порушення слуху. Він діє у Чорткові. В центрі встановили спеціальний сенсорний стіл та вмонтували систему персонального підсилювача звуку. В майбутньому також планують закупити обладнання, щоб обслуговувати відвідувачів з порушенням зору.

У ЦНАПі також працює в онлайн-режимі сурдоперекладач, повідомили в Чортківській міській раді 22 лютого. Для кращого обслуговування адміністративний офіс обладнали інформаційним сенсорним столом, що містить спеціальні режими перегляду інформації для людей із вадами зору. Також в ЦНАПі поставили пристрій для людей з вадами слуху, що забезпечить спілкування з людьми із слуховими апаратами. Діє також в центрі система електронної черги. Це дасть можливість не створювати черги відвідувачів.

Обладнання придбали в рамках реалізації проекту «Посилене партнерство для сталого відновлення», що впроваджується Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Швеції. «Ми хочемо в умовах кризи допомогти громадам бути більш спроможними, а Чортків завжди підтримує наші ініціативи. Точно надалі разом працюватимемо, щоб робити надання послуг ще більш якісним і доступним», – зазначив регіональний координатор ПРООН Ігор Стефанів.

Люди із вадами слуху та зору, а також ті, що пересуваються на візках мали можливість протестувати нове обладнання. ЦНАП в Чорткові знаходиться за адресою вул. Тараса Шевченка, 21 в приміщенні Чортківської міської ради.