Йому загрожує до 6 років позбавлення волі

На Тернопільщині працівники Державного бюро розслідувань викрили командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому «бойові» за ремонт будинку своєї доньки. Солдат отримував гроші ніби він перебував на фронті. Однак насправді військовий в той момент був зайнятий ремонтом будинку доньки командира. З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про одного з командирів взводу 211 понтонно-мостової бригади, яка дислокується у Чортківському районі на Тернопільщині.

Під час розслідування працівники ДБР спільно з СБУ і Нацполіцією з’ясували, що підлеглий командира бригади скандального Олега Побережнюка, один із командирів взводу використовував військовослужбовця для робіт у родинних будинках. Зокрема, у квітні 2023 року начальник запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати.

«Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях», – повідомили в ДБР у вівторок, 21 січня.

Правоохоронці повідомили про підозру командиру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Підозру також отримав і солдат, який ремонтував будинок

Також підозру отримав і солдат, який працював на будівництві замість служби. Його підозрюють за ч. 4 ст. 409 КК України (Ухилення від несення військової служби). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. В ДБР зазначили, що розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.