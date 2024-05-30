Дерева вирубували в трьох старостинських округах

В лісах Гусятинської громади на Тернопільщині виявили масову незаконну вирубку дерев. Загалом збитки становлять понад 330 тис. грн. Державні екологічні інспектори з’ясували, що дерева різних порід вирубували в трьох старостинських округах.

Спеціалісти екологічної інспекції виявили в лісі на землях запасу Постолівського старостинського округу незаконну вирубку. Загалом зловмисники зрубали 14 дерев на суму понад 85 тис. грн. Ще 27 пнів незаконно зрубаних дерев зафіксували в лісових урочищах на території Самолусківського старостинського округу. Розмір шкоди склав понад 147 тис. грн.

«Таке ж правопорушення зафіксували й на землях запасу на території Городницького старостинського округу. Тут незаконно вирубали 15 дерев на суму 97 тис. грн», – повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції в Тернопільській області у соцмережі.

Екологічні інспектори склали відповідні акти про правопорушення і передали їх в поліцію. Правоохоронці наразі не виявили людей, які б могли вирубати дерева і завдати шкоди навколишньому середовищу. В Державній екологічній інспекції Тернопільщини зазначили, що згідно з вимогами статті 107 Лісового кодексу України, за таких умов збитки відшкодовує орган місцевого самоврядування, на території якого розташований ліс. Відтак, Гусятинській селищній раді направили претензію для добровільного відшкодування 330 тисяч гривень.