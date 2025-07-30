Спеціальні кімнати для дітей обладнали за гроші від ОБСЄ та місцевих громад

У двох містах та в селищі на Тернопільщині відкрили три благодійні простори «Твій» для дітей. Проєкт реалізували за підтримки та фінансування ОБСЄ в Україні. Простори запрацювали в містах Шумськ і Чортків, а також в селищі Товстому. У цих населених пунктах громади погодилися співфінансувати проєкти для дітей.

Простори «Твій» – це місця, де надаватимуть психологічну, соціальну й емоційну підтримку дітям, які постраждали від війни. У таких кімнатах проводитимуть групові заняття, арттерапію та індивідуальні консультації для дітей. Також в простори можуть звертатися і батьки. З ними працюватимуть спеціалісти, які консультуватимуть з юридичних питань щодо дітей та їхніх прав.

У коментарі ZAXID.NET координаторка проєктів у сфері «Безпека людини» за підтримки ОБСЄ для України Лілія Грудко розповіла, що скористатися простором можуть не лише внутрішньопереміщені особи, але й усі жителі громад.

В просторах є іграшки, книги, настільні ігри та все для творчості

«Ми обрали три локації на Тернопільщині. Мали кілька вимог – щоб не була дуже маленька громада, щоб була певна кількість дітей, яким можна надати таку допомогу. Ще одна вимога – щоб громада, на баланс якої буде передано такий простір, була спроможна його надалі самостійно фінансувати. Також за власний кошт влада профінансувала повністю ремонти в просторах», – повідомила Лілія Грудко.

За гроші ОБСЄ в громадах навчали спеціалістів, які працюватимуть з дітьми, облаштовували кімнати меблями, інвентарем, необхідним для творчості та занять.

Керівник операційною діяльністю Програми підтримки ОБСЄ в Україні П’єр Боссан зазначив, що проєкт «Твій» в Україні – не схожий на простори для дітей, які діють в Європейському Союзі. «Ми не можемо говорити, що за основу для таких кімнат ми брали скандинавський варіант чи якийсь інший варіант, який є в ЄС. Простір “Твій” є унікальним, бо він розроблявся українськими дизайнерами для України і для її мешканців. Такі простори підтримки важливі, особливо під час час війни», – розповів ZAXID.NET П’єр Боссан.

У Чорткові простір функціонує на базі Територіального центру обслуговування за адресою вул. Коновальця, 13А. У Шумську простір «Твій» розташований на першому поверсі в адмінбудівлі за адресою вул. Українська, 59. А у селищі Товсте – за адресою вул. Робітнича, 1, (3 поверх).

Додамо, що реалізація програми ОБСЄ з просторами «Твій» ще триває. Кімнати для дітей на початку червня 2025 року відкрили у Львівській області. У 2025 році заплановано облаштування ще шість таких просторів в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.