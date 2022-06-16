ОБСЄ у співпраці з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів створюють інформаційну цифрову платформу «Екодозор», де будуть фіксувати екологічні небезпеки в Україні через війну. Платформу 16 червня на брифінгу презентували координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Генрік Вілладсен разом із колегами, повідомляє «Укрінформ».

«Наразі ситуація в Україні є найкращим прикладом, чому ОБСЄ варто і далі перейматися питаннями довкілля. Вже декілька років екологічна ситуація в Україні є дуже важливим питанням, а з початком широкомасштабної війни ця проблема дуже поширилася. Тож було прийняте рішення, що довкілля має стати одним із пріоритетів майбутньої роботи ОБСЄ в Україні», – сказав Вілладсен.

За його словами, для платформи зібрано дані щодо випадків загрози для довкілля.

«Таку роботу треба продовжувати та збирати інформацію про нову шкоду, яку заподіяла війна... З огляду на інформацію, яку ми вже маємо, складається похмура картина, а коли відбувається повномасштабна війна, можна говорити про зовсім інший вимір проблеми», – зазначив координатор проектів ОБСЄ в Україні.

Також менеджерка проектів з тематики довкілля ОБСЄ Алла Ющук пояснила, що на платформі дані щодо стану довкілля будуть супроводжуватися картографічними зображеннями. «Екодозор» створювався на основі роботи, яку разом із швейцарською екологічною мережею «Зої» розпочали ще під час війни на сході.

«Значна кількість такої інформації пов’язана із зафіксованими порушеннями, повідомленнями з офіційних або неофіційних джерел, об’єктами, які зазнали пошкоджень через бойові дії та можуть становити небезпеку для довкілля. Наразі платформа перебуває у процесі розробки і буде доповнюватися новими даними», – сказала Ющук.

Вона зазначила, що створення платформи «Екодозор» є першим кроком для розуміння того, де надалі проводити поглиблені дослідження і де існують найбільші екологічні ризики.

За словами експерта екологічних проектів ОБСЄ Дмитра Аверіна, ОБСЄ вже зібрала велику базу даних, яка буде використовуватися Україною для оцінки екологічної шкоди, яку спричинила агресія РФ. Він зазначив, що ці дані потім допоможуть при розрахунку суми збитків, яких зазнала Україна внаслідок війни. Від початку повномасштабної війни вже було зафіксовано 360 об’єктів критичної інфраструктури та підприємств, які зазнали порушень або пошкоджень. Це і підприємства атомної енергетики, ГЕС, хімічні та металургійні заводи тощо. Чверть із цих об’єктів має високий або дуже високий рівень екологічних ризиків.

Він розповів, що найбільше постраждали такі підприємства як «Азовсталь», Чорнобильська АЕС, Запорізька АЕС, Авдіївський коксохімічний завод. Лише щодо «Азовсталі» було зафіксовано 43 повідомлення про випадки порушень роботи або руйнування інфраструктури.

Також на брифінгу повідомили, що кількість випадків із загрозою для довкілля за 100 днів повномасштабної війни вже дорівнює кількості за 8 років війни на сході України.