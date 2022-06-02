Внаслідок удару російських військових по одному з об'єктів тактичної авіації на Хмельниччині згоріло 683 тонни нафтопродуктів. Розмір шкоди, завданий атмосфері, склав понад 6 млн грн. Щодо цього інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Цифри оприлюднила прес-служба Держекоінспекції Хмельниччини. «Ворог вже декілька разів завдавав авіаційних ударів з повітря по території області, в результаті чого відбувалось загоряння резервуарів паливо-мастильних матеріалів, а також трубопроводів, в яких зберігалось паливо», – йдеться у повідомленні.

Фахівці екоінспекції нещодавно завершили підрахунок збитків, завданих внаслідок таких атак. Загальна кількість згорілих нафтопродуктів склала 683 тонни, при цьому розмір шкоди склав 6 млн. 22 тис. 417 грн. Зазначимо, що підрахунок проводили у рамках відкритого кримінального провадження про нанесення ракетних ударів по одному з об'єктів тактичної авіації. Про який саме об'єкт йдеться, не уточнюють.

Нагадаємо, Хмельниччина зазнала ворожих атак ще в перший день повномасштабної війни, 24 лютого. Тоді ворог вдарив ракетами по аеродрому в Старокостянтинові. Вдруге росіяни вдарили по ньому 25 лютого, внаслідок чого розпочалась масштабна пожежа.

Востаннє про атаки на Старокостянтинівський аеродром повідомляв мер міста Микола Мельничук 29 березня. Він зазначав, що внаслідок атак було знищено значний запас паливно-мастильних матеріалів.

Також росіяни декілька разів влучали ракетами по об'єктах інфраструктури області. Востаннє область зазнавала такої атаки 29 квітня.