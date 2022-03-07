Це вже четвертий напад росіян на аеродром у Старокостянтинові

Одразу після ракетного обстрілу росіянами аеродрому у Старокостянтинові, який стався 5 березня ввечері, було відомо про трьох постраждалих. Однак 7 березня на брифінгу керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів, що внаслідок ракетних атак у Старокостянтинові на аеродромі загинув 57-річний військовий. Це вже четвертий напад росіян на Старокостянтинів від початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону повідомила, що після обстрілу розпочали досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. «За даними слідства, 5 березня 2022 року в нічний час окупанти нанесли близько 10 ударів з повітря по військовому аеродрому в Старокостянтинові. У результаті обстрілу троє військовослужбовців травмовані, інфраструктура військової частини частково пошкоджена», – йдеться у повідомленні генпрокуратури.

Після ракетного обстрілу росіянами аеродрому у Старокостянтинові депутати міської ради одноголосно прийняли звернення з вимогою негайного закриття неба над Україною. З подібним зверненням виступив і начальник Хмільницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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