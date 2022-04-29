Ввечері 28 квітня російські військові завдали ракетного удару по Хмельниччині. Постраждав інфраструктурний об'єкт у одній з територіальних громад Шепетівського району. Наразі проводять ліквідацію наслідків влучання, пожежу вже ліквідували.

Атака сталась ввечері у четвер, 28 квітня, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 18:51. Згодом голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив інформацію. За його словами, постраждав інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району.

«Сьогодні ввечері під час повітряної тривоги ворог знов атакував нашу державу. Ракети руського міру не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС», – звернувся Сергій Гамалій.

Також він додав, що жертв немає.

Нагадаємо, востаннє ворог атакував Хмельниччину 12 квітня, тоді також постраждав об'єкт інфраструктури.

Також 30 березня росіяни випустили ракети одразу по трьох промислових об'єктах області, тоді вперше від початку повномасштабної війни ракетного удару зазнав обласний центр.