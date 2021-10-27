На коронавірус за минулу добу в Тернопільській області захворіло 660 людей

В Тернопільській області за 26 жовтня зафіксували рекордну кількість смертей від ускладнень коронавірусу. Загалом за добу померло 25 людей – шість чоловіків і дев'ятнадцять жінок. Це найбільша кількість смертей від початку пандемії. Попередній рекорд фіксували 13 квітня, тоді померло 22 людей. Втім, наразі в Тернополі не розгортають додаткові ліжка для хворих на Covid-19.

Померлими від коронавірусу переважно є люди середнього та старшого віку. Наймолодшим є 39-річний чоловік із Тернополя. За повідомленням Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, найбільше від Covid-19 померло людей в Чортківському районі (дев'ять), з Тернопільського району (шість), з Тернополя (п'ять) та Тернопільського району (п'ять).

Загалом в Тернопільській області за 26 жовтня зафіксували 660 нових випадків захворювання на коронавірус, за минулу добу одужало 299 осіб. Втім, наразі у Тернополі не розгортають додаткових ліжок для хворих на коронавірус. У трьох лікарнях міста є 360 місць, які можуть приймати пацієнтів з діагнозом Covid-19.

За весь час пандемії на Тернопільщині захворіло на коронавірус 87,9 тис. осіб, зареєстровано 2,2 летальних випадків.

В останні дні суттєво зростає кількість осіб, які бажають вакцинуватися від коронавірусу – за 26 жовтня у Тернопільській області вакцинувалися рекордні 7533 людини. Всього ж від початку вакцинації щеплення від ковіду отримали 369,5 тис. мешканців області. Через ріст охочих вакцинуватися у місті на дві години продовжили роботу пунктів вакцинації (тепер вони працюватимуть до 20:00), а також відкрили два нові – у ТРЦ «Орнава» та на залізничному вокзалі Тернополя.