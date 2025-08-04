Це частини захисного обладунку ранньоскіфського часу

На Тернопільщині знайшли бойовий панцир, якому майже 2700 років. За словами науковців, це обладунок ранньоскіфського часу, який могли носити особливо важливі особи.

На старовинну знахідку натрапили під час археологічних розкопок в селі Швайківці Чортківського району. Про це в фейсбуці повідомив археолог Микола Бандрівський. За його словами, панцир виявили у кургані діаметром 35 метрів. Рештки – це частини захисного обладунку ранньоскіфського часу.

Розкопки проводили в селі Швайківці Чортківського району

«Справжній і ефективний бронежилет часів скіфської експансії на теперішні українські терени. Такі панцирі у той час могла собі дозволити, мабуть, лише аристократія або ж якісь інші дуже важливі особи (скажімо, жерці, вчені, будівничі чи досвідчені лікарі), життя яких було особливо цінним для тогочасного суспільства», – зазначив Микола Бандрівський.

У західному регіоні України під час розкопок було знайдено залишки лише 11 металевих захисних обладунків так званого ранньоскіфського часу. Однак кожен із цих панцирів зберігся лише кількома рядками з бронзових чи залізних пластин.

У споруді знайшли також сокири та бронзовий казан

«На панцир були прикріплені тисячі маленьких пластин, які заходили одна за одну, як риб'яча луска. На виготовлення одного панцира йшло понад 3,5 тисячі металевих лусок. Пробити такі обладунки було дуже важко. Від цієї лускатої броні рикошетили не лише стріли, її не пробивали навіть кавалерійські списи. Тому особа, захищена таким лускатим "бронежилетом", ставала практично невразливою. Водночас такий панцир не обмежував рухів, коли треба було битися верхи на коні чи стріляти з лука», – розповів науковець.

У кургані на Тернопільщини також знайшли сокири, бронзовий казан, етруське ситечко для вина, гребінь із головами коней та керамічний посуд. Фахівець зазначає, що знахідка може бути найбільшим відомим комплексом захисного озброєння на території Скіфського світу, датованим VII століттям до нашої ери.