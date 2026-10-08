Загальна вартість виробництва контенту для «Єдиних новин» у 2026 році може зрости до 712,99 млн грн

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало нові угоди з телеканалами на створення контенту для телемарафону «Єдині новини». Загальна вартість трьох договорів, підписаних 6 жовтня, становить 75,02 млн грн. Ще один контракт на 25 млн грн планують укласти найближчим часом. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомили «Наші гроші».

Йдеться про додаткове замовлення контенту на жовтень-грудень 2026 року. У квітні МПІУ вже уклала чотири договори з телеканалами на виробництво програм для телемарафону на загальну суму 637,96 млн грн. Тепер трьом із цих компаній замовили додаткові послуги на 75,02 млн грн. Ще один договір із ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» на 25 млн грн, судячи з планів закупівель, має бути укладений окремо.

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Таким чином, загальна вартість виробництва контенту для «Єдиних новин» у 2026 році може зрости до 712,99 млн грн. Вартість однієї години контенту в нових договорах відрізняється залежно від його обсягу, однак тарифи залишилися на рівні, визначеному в попередніх угодах. За даними Prozorro та Spending, якщо врахувати також фінансування іншого державного телемарафону Freeдом, виробникам контенту для обох проєктів уже спрямували майже 3,45 млрд грн.

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Останні трансакції МПІУ за «Єдині новини», згідно з даними Spending, датовані 3 жовтня. Тоді телеканалам «Інтер» та «Ми – Україна» перерахували загалом 27,81 млн грн.

При цьому нові витрати на телемарафон відбуваються на тлі рішення Кабінету міністрів у вересні зупинити капітальні видатки через нестачу коштів у державному бюджеті. Як зазначають «Наші гроші», обмеження торкнулися навіть фінансування робіт із захисту енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» значно переважали представники влади. За даними щомісячного моніторингу «Детектора медіа», співвідношення провладних та опозиційних спікерів становило 96% до 4%. Представників партії «Слуга народу» запрошували до ефіру 28 разів, посадовців Офісу президента – 10, а представників Кабміну – шість. Натомість опозиційні політики виступили в телемарафоні лише двічі протягом місяця.