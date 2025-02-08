Українські військові на Донеччині збили російський штурмовик Су-25

У Донецькій області на Торецькому напрямку військові 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів зимового походу збили російський штурмовик Су-25. Про це військові повідомили у Telegram-каналі бригади.

«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», – йдеться у повідомленні 28-ї ОМБр.

Згодом у бригаді розповіли подробиці. Російський штурмовик збили зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-й ОБ ТрО «Ігла». Військові опублікували відео збиття Су-25. На кадрах видно, що російський гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але оператори FPV-дронів йому завадили.

«У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть, не русскій, бо як відомо: “русскіє своїх не кидають." Кого кинули – той не свій», – зазначили у 28-й бригаді.

Зазначимо, що Су-25 (за класифікацією НАТО – Frogfoot) – одномісний броньований штурмовик, який використовують для авіаційної підтримки у зоні бойових дій. Він здатний знищувати цілі за завданими координатами. Об'єктами ураження можуть бути наземні, надводні цілі та повітряні маловисотні повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки). Зокрема, росіяни застосовували Су-25 у російсько-чеченській війні та у війні проти України з 2014 року. Додамо, що Су-25 коштує приблизно 11 млн доларів.

До слова, військові 28-ї ОМБр з 2014 по 2021 роки несли службу у різних населених пунктах Донецької області. З першого дня повномасштабного вторгнення військові 28 ОМБр обороняли Одесу та частину Миколаївської області. Після російської окупації Херсону, бійці бригади обороняли Миколаїв.

З серпня 2022 року 28-ма ОМБр брала участь у боях на Херсонському напрямку та деокупації обласного центру. На сайті бригади зазначається, що її військові були одними з перших, хто увійшов до Херсона 11 листопада 2022 року. З грудня 2022 року військові 28-ї бригади виконують бойові завдання на Донеччині.