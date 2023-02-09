Водій автомобіля Opel Zafira, 21-річний житель Рівного, не впорався з керуванням та в’їхав у металевий відбійник

На трасі Київ-Чоп біля Бродів 21-річний чоловік з Рівного не впорався з керуванням авто та в’їхав у металевий відбійник. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, до лікарні з травмами доставили його 17-річну пасажирку.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась 8 лютого, близько 00:40, на автодорозі Київ-Чоп у селі Суходоли Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Zafira, 21-річний житель Рівного, не впорався з керуванням та в’їхав у металевий відбійник. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 17-річна мешканка одного з сіл Рівненської області, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.