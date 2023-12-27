ДТП трапилась поблизу міста Копичинці на Тернопільщині

На Тернопільщині водій автомобіля Volkswagen Passat збив 70-річного пішохода. Внаслідок ДТП він загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась на трасі Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече, поблизу міста Копичинці. Водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на 70-річного велосипедиста. Попередньо відомо, що він їхав попереду автомобіля.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про ДТП у поліцію повідомила пасажирка Volkswagen Passat – 17-річна донька водія. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.